São Caetano goleia a Ponte: 4 a 1 Mesmo sendo um jogo preparativo para o Campeonato Brasileiro, o São Caetano não poupou energias e goleou a Ponte Preta, por 4 a 1, nesta tarde, em Jarinu. O time campineiro continua sem vencer na pré-temporada, depois de perder para o Fluminense (3 a 0) e empatar com a Portuguesa (2 a 2). A partida foi completamente dominada pelo São Caetano, facilitado pelo confuso esquema tático armado pelo técnico Marco Aurélio, da Ponte Preta. O primeiro gol foi marcado por Simão, aos 25 minutos. Aos 31 minutos, Daniel ampliou a vantagem, diminuída com Washington, cobrando pênalti, aos 33 minutos. Em seguida, aos 35, Magrão fez 3 a 1, enquanto Wagner completou o placar aos 44 minutos. No segundo tempo, os dois times promoveram muitas trocas, mesmo assim o placar ficou inalterado. A nota negativa do treino foi a expulsão de Piá, ainda no primeiro tempo, depois de dar uma entrada violenta no meia Ailton. Momentos antes ele tinha discutido com Elivélton, seu próprio companheiro.