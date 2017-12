São Caetano goleia Bahia por 4 a 1 O São Caetano não desperdiçou a chance de somar três pontos diante do frágil Bahia, neste domingo, no Estádio Anacleto Campanella. A vitória por 4 a 1 foi incontestável, deixando o time do ABC na briga direta por uma vaga na Taça Libertadores da América. Com a vitória, a equipe paulista soma 68 pontos. O tricolor baiano, porém, fica com 43 pontos e amarga a penúltima posição, ficando na zona de rebaixamento. O calor intenso não prejudicou a qualidade da partida na primeira etapa. O São Caetano começou a partida pressionando e partiu em busca do gol. Aos 5 minutos, em rápido contra-ataque, Somália recebeu na entrada da área e chutou forte para abrir o marcador. A vantagem deu maior tranqüilidade ao time do ABC, que detinha as ações do jogo. O time baiano, fechado na defesa, não conseguia reagir. Assim, o São Caetano aproveitou para liquidar a fatura. Aos 39, em cobrança de falta na entrada da área, Adhemar bateu com muita força e não deu chances ao goleiro Emerson. Aos 41, Adhemar cobrou falta na área, Thiago subiu mais que a defesa e marcou de cabeça: 3 a 0. O Bahia ainda tentou reagir no segundo tempo, mas não conseguiu. O São Caetano, com categoria, tocava a bola no meio-de-campo ?cozinhando" o adversário. Os baianos só conseguiram diminuir o placar aos 26 minutos. Em bela jogada individual, Elias chutou forte. No rebote de Silvio Luiz, Didi não perdoou: 3 a 1. Matheus completou o placar aos 45 minutos, quando o Bahia já estava entregue em campo. Dia 23, às 17 horas, as equipes voltam a atuar pelo Brasileiro. No ABC, o São Caetano recebe o Goiás. Em Salvador, o Bahia encara o Atlético-PR.