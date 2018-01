São Caetano goleia e se mantém 100% Com muita facilidade, o São Caetano goleou o Marília por 5 a 1, neste domingo à tarde, no estádio Anacleto Campanella, assegurando a melhor campanha na primeira fase do Campeonato Paulista. O time somou 18 pontos em seis jogos disputados, ou seja, teve 100% de aproveitamento. Além disso, apresenta o melhor ataque, com 16 gols, e a defesa menos vazada (2 gols). Nas quartas-de-final, o confronto será contra o Palmeiras, em casa e com a vantagem do empate. O técnico Paulo Comelli, que trocou o classificado União Barbarense pelo Marília, não esperava encontrar tanta dificuldade na partida deste domingo. O São Caetano comandou o jogo como quis, mesmo com vários jogadores sendo poupados por Mário Sérgio. Adhemar abriu o placar aos 21 minutos e Zé Carlos ampliou aos 25 e aos 42. A situação não se alterou no segundo tempo, com o São Caetano sempre buscando o ataque. Mineiro entrou sozinho na grande área e fez 4 a 0 aos 12. Anaílson marcou o quinto aos 30. Para não passar tanta vergonha, Alexandre fez o gol de honra do Marília, aos 35 minutos, cobrando falta. Ficha técnica: São Caetano: Luciano; Rafael, Dininho (Rancharia), Batatais e Zé Carlos; Ramalho, Marlon, Mineiro e Marcinho (Matheus); Adhemar(Robert) e Anaílson. Técnico: Mário Sérgio. Marília: Helder; Claudemir, Vladimir, Adeilson e Paulo Fabrício (Alexandre); Adilson, Marcos Nascimento, Maurinho (João Marcos) e Marquinhos Paraná; Ricardinho e Gil Baiano (Sandro Goiano). Técnico: Paulo Comelli. Gols: Adhemar, aos 21, Zé Carlos, aos 25 e aos 42 minutos do primeiro tempo; Mineiro, aos 12, Anaílson, aos 30, e Alexandre, aos 35 minutos do segundo. Árbitro: Paulo José Danelon. Cartão amarelo: Dininho e Gil Baiano. Renda e público: Não divulgados. Local: Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul.