São Caetano goleia em casa e Somália se isola na artilharia O São Caetano se reabilitou no Campeonato Paulista com uma goleada convincente sobre o Ituano, por 4 a 1, neste sábado, no Estádio Anacleto Campanella. O atacante Somália marcou dois gols e se isolou na artilharia, com dez, dois a mais do que Cléber Santana, do Santos. A vitória recolocou, pelo menos provisoriamente, o time do ABC na zona de classificação, com 22 pontos, em terceiro lugar. O Ituano continua com 19 pontos, em sexto. O objetivo do São Caetano era esquecer as derrotas para o Noroeste, por 5 a 2, em Bauru, e para o Palmeiras, por 2 a 1, em casa. E conseguiu o resultado com amplos méritos. O primeiro tempo foi bastante movimentado desde o princípio. O São Caetano acuou o Ituano e teve as principais chances. Somália, aos sete, e Luiz Henrique, aos oito e aos 12, perderam chances de ouro, de cara com o goleiro Márcio. O gol do Azulão só saiu aos 41 minutos, quando o zagueiro Maurício completou de cabeça uma cobrança de escanteio de Douglas. Na segunda etapa, o São Caetano definiu a partida com a maior facilidade. Aos 18, após lindo drible, Douglas finalizou no canto de Márcio; aos 25, Somália girou em cima do beque e chutou no alto; e aos 29, Somália converteu um pênalti sofrido por Luiz Henrique e ampliou para 4 a 0 a vantagem da equipe da casa. No final, aos 38 minutos, o Ituano fez o gol de honra com Elionar. São Caetano 4 x 1 Ituano São Caetano - Luiz; Paulo Sérgio, Maurício, Thiago e Triguinho; Glaydson, Luis Maranhão, Ademir Sopa e Douglas (Marabá); Luiz Henrique(Leandro Lima) e Somália (Val Baiano). Técnico: Dorival Junior. Ituano - Márcio; Flavinho (Bill), João Paulo, Paulo César e Márcio Goiano; Daniel, Adoniran, Flávio (Reginaldo, depois Hugo Leonardo) e Têti; Elionar e Sorato. Técnico: Ademir Fonseca. Gols - Maurício, aos 41 minutos do 1.º tempo; Douglas, aos 18 e Somália, aos 25 e aos 29 minutos do 2º tempo; Elionar, aos 38 minutos do 2º tempo. Árbitro - Robério Pereira Pires. Cartão amarelo - Douglas,Flavinho e Márcio Goiano. Renda - R$ 8.685,00 Público - 895 pagantes. Local - Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul-SP.