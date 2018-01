São Caetano goleia na Copa do Brasil O São Caetano garantiu a vaga para a segunda fase da Copa do Brasil, ao golear o Sampaio Corrêa por 4 a 1, nesta quarta-feira à noite, no estádio Castelão, em São Luís, no Maranhão. Agora, o time do ABC paulista irá enfrentar o Botafogo, que venceu o Cene-MS por 2 a 0. O São Caetano mostrou que estava disposto a evitar o segundo jogo, pois o regulamento da Copa do Brasil prevê a classificação do time visitante caso ele ganhe a partida de ida por 2 ou mais gols de diferença. Logo aos 21 minutos, o meia Rafael completou bela jogada de Zé Carlos e abriu o placar para o time paulista. A torcida bem que tentou motivar o time da casa, mas a partida foi dominada pelo São Caetano. Aos 32 minutos, Zé Carlos ampliou a vantagem, chutando forte para o gol. Ainda no primeiro tempo, aos 46, o atacante Mateus fez o terceiro, cobrando falta com perfeição. Na segunda etapa, ainda sem sentir a classificação garantida, o São Caetano manteve o ritmo. Anaílson, que tinha entrado no lugar de Mateus, aproveitou bobeira da defesa e ampliou, de cabeça, aos 10 minutos. Com os 4 a 0, a equipe do ABC paulista se acomodou e, aos 22, Gílson descontou para o Sampaio Corrêa, cobrando pênalti. O goleiro Silvio Luiz defendeu a primeira cobrança, mas o árbitro mandou voltar e Gílson fez o gol. O São Caetano ainda jogou com um jogador a menos, após a expulsão de Serginho, aos 35 minutos. Mas a vitória já estava garantida. Ficha técnica: Sampaio Corrêa: Silvio; Zezinho, Da Silva, Ricardo Henrique e Márcio Oliveira; Cacá, Juruna, Marlon (Cléo) e Zé Augusto (Samuel); Gílson e André Moreira (Vanvan). Técnico: Sandow Fecques. São Caetano: Silvio Luiz; Rafael, Serginho, Dininho e Zé Carlos; Marco Aurélio (Marcelo Mattos), Fábio Santos, Marlon e Capixaba (Rancharia); Adhemar e Mateus (Anaílson). Técnico: Mário Sérgio. Gols: Rafael, aos 21, Zé Carlos, 32, e Mateus, aos 46 minutos do primeiro tempo; Anaílson, aos 10, e Gílson, aos 22 do segundo. Árbitro: Domingos de Jesus Viana Filho Cartão amarelo: Zezinho, Juruna, Vanvan, Gílson e Márcio Oliveira (Sampaio Corrêa); Mateus (São Caetano). Cartão Vermelho: Serginho. Local: Estádio Castelão, em São Luís.