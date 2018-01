São Caetano goleia na Libertadores O São Caetano conseguiu sua primeira vitória dentro da Copa Libertadores da América de 2002, nesta quarta-feira à noite, quando superou com facilidade o Alianza de Lima, do Peru, por 4 a 0, no estádio Anacleto Campanella, no ABC. De quebra o time se reabilitou na competição, chegando aos primeiros três pontos dentro do Grupo 1. A derrota na estréia para o Cobreloa, por 2 a 1, no Chile ainda trazia efeitos negativos no clube. E, precisando da vitória, o São Caetano não perdeu tempo para pressionar o Alianza, utilizando principalmente as jogadas pelas laterais, com Russo e Rubens Cardoso atuando como verdadeiros alas para furar o forte bloqueio defensivo do time peruano. Apesar da pressão, o primeiro gol saiu apenas aos 21 minutos com o volante Serginho aproveitando, de cabeça, a cobrança de escanteio de Adãozinho. O Azulão ainda criou duas boas chances, uma delas com o estreante Brandão, de 21 anos, que atuou no lugar de Somália. Mas o São Caetano não diminuiu o ritmo no segundo tempo. Chegou ao segundo gol aos 10 minutos, quando Russo fez bela jogada pelo lado direito e chutou forte. O goleiro Roverano não segurou a bola que sobrou para o oportunista Brandão. O mesmo Brandão ampliou aos 25 minutos, quando foi lançado por Ailton e tirou com categoria do goleiro. A goleada foi fechada pelo zagueiro Daniel, de cabeça, aproveitando o escanteio de Adãozinho, numa repetição do primeiro gol.