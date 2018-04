São Caetano goleia o Criciúma: 4 a 0 Com gols de Mineiro no primeiro tempo, Fabrício Carvalho e Marcinho (2), o São Caetano goleou o Criciúma, por 4 x 0, nesta quarta-feira à noite no Sul de Santa Catarina, em partida válida pela 28º rodada do Campeonato Brasileiro. O time de Péricles Chamusca foi superior, dominou toda a partida, marcando com eficiência, atacando em velocidade e poderia ter feito um placar ainda mais dilatado, mantendo o "tabu" sobre os catarinenses. Nos seis jogos que já disputaram em campeonatos nacionais, o São Caetano venceu todos. No primeiro turno, em São Paulo, a vitória foi por 5x0. Empurrando o Criciúma para seu próprio campo, o São Caetano desperdiçou três boas oportunidades de marcar, com Eder por duas vezes e com Fabrício Carvalho. Até que aos 32 minutos, aproveitando falha de Geninho em saída de bola, Mineiro chutou de fora da área, colocando a bola no canto direito longe do alcance de Fabiano. O Criciúma, três minutos antes, havia perdido seu principal articulador de jogadas, Fernandinho, que teve lesão de ligamentos no joelho esquerdo, sendo substituído por Athos. Em desvantagem, o técnico Vagner Benazzi tirou um dos três volantes (Rafael) e mandou Marcinho a campo. Além disso, substituiu o zagueiro Leonardo por Luciano, ganhando consistência na defesa e velocidade no ataque. O São Caetano, no entanto, soube suportar a pressão nos minutos iniciais e no primeiro escanteio que teve, aos 16 minutos, Fabrício Carvalho desviou de cabeça para fazer 2 a 0. Mais eficiente na destruição das jogadas e saindo em velocidade, os paulistas chegaram ao terceiro gol com Marcinho aos 32 minutos, aproveitando falha da zaga em cruzamento de Mineiro da ponta direita. A jogada se repetiu aos 37 minutos, mas com Fabrício Carvalho fazendo jogada pela direita e Marcinho completando a goleada. Mais uma derrota em casa, de goleada, e a queda na tabela de classificação colocaram o cargo do técnico Vagner Benazzi em perigo e sua saída pode ser anunciada nesta quinta-feira. O presidente do Criciúma, Moacir Fernandes deu indicações de que vai fazer mudanças, mas disse que não anunciaria nenhuma posição antes de conversar com o treinador.