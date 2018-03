São Caetano goleia o líder Paulista: 5 a 1 O São Caetano continua na briga pela classificação à próxima fase do Campeonato Paulista. Neste domingo à tarde, jogando em casa, no Estádio Anacleto Campanella, derrotou o já classificado Paulista, líder com 22 pontos, pelo placar de 5 a 1. Com os três pontos conquistados, a equipe do ABC está na quinta colocação do Grupo 2, com os mesmos 16 pontos que o quarto colocado Marília. Esta foi a terceira vitória consecutiva do São Caetano no Paulista. Venceu em casa o Palmeiras, por 1 a 0, fora, o Ituano, por 3 a 2, e agora demoliu o Paulista. Apesar de estar jogando em casa e contra um adversário já classificado, o São Caetano não demonstrou superioridade nos primeiros minutos de jogo. Tanto que o primeiro gol foi marcado pelo Paulista. Aos 13 minutos, o atacante João Paulo chutou da entrada da área acertou o travessão. Bem posicionado, Davi pegou o rebote e cabeceou para o fundo das redes. O São Caetano, no entanto, não se abateu com o gol sofrido. Logo no minuto seguinte, o time do ABC chegou ao empate, com Fabrício Carvalho desviando com o pé, aproveitando o cruzamento de Ânderson Lima. O gol animou o São Caetano, que passou a dominar a partida. A partir dos 30 minutos a pressão foi intensa e o gol era questão de tempo. Aos 33, Gilberto recebeu na área, chutou por debaixo do goleiro, mas quando a bola ia entrando, o zagueiro Christian salvou o Paulista. Aos 35, foi a vez de Marcinho perder boa chance, desta vez de cabeça. O time do ABC paulista virou a partida aos 38 minutos. O lateral-esquerdo Triguinho cruzou para o meio da área e o baixinho Mineiro se antecipou à zaga, marcando de cabeça. Na segunda etapa, o São Caetano continuou melhor, ameaçando constantemente o gol de Rafael. Aos 18 minutos, Marcelo Mattos lançou Marcinho, que driblou o zagueiro antes de deslocar o goleiro, ampliando o placar. Com 3 a 1, o São Caetano passou a administrar a partida. Mas quando Euller entrou em campo, no lugar de Warley, a partida voltou a ter lances perigosos. Querendo mostrar serviço, o atacante aproveitou bem a oportunidade. Nos minutos finais, marcou duas vezes. Aos 41, Euler armou o contra-ataque para Fábio Santos e apareceu na área para concluir. Quatro minutos mais tarde, o atacante aproveitou desvio de cabeça de Somália e balançou as redes novamente. Na última rodada, marcada para o próximo domingo, às 16 horas, o São Caetano enfrenta o União São João, em Araras. O Paulista já encerrou sua participação na primeira fase.