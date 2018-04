São Caetano goleia Sertãozinho e vira líder do Paulistão

O São Caetano assumiu a liderança do Paulistão ao golear o Sertãozinho por 5 a 1, neste domingo à tarde, no Estádio Anacleto Campanella, pela terceira rodada do campeonato. Com sete pontos, o time leva vantagem sobre os adversários no saldo de gols (seis).

Já o Sertãozinho acumulou a segunda derrota consecutiva - antes, tinha perdido para a Portuguesa, por 2 a 0. Assim, continua com um ponto, na penúltima posição.

Armado no esquema 4-4-2, o São Caetano tomou as iniciativas ofensivas. Mas encontrou muitas dificuldades para superar a marcação do Sertãozinho, que atuava com três zagueiros. O visitante marcava muito em seu campo, ficando todo tempo sob pressão e sem opção de contragolpe.

E depois de muito insistir, o São Caetano abriu o placar aos 38 minutos, quando Hugo fez passe de calcanhar para Everton Ribeiro. Ele bateu forte, o goleiro Luiz Henrique rebateu e Hugo só completou para as redes.

Logo aos nove minutos do segundo tempo, a situação ficou ainda mais complicada para o Sertãozinho. O atacante Luciano fez falta por trás e foi expulso, deixando a equipe com um jogador a menos. Três minutos depois, Moradei chutou cruzado de fora da área e ampliou o placar.

O meia Harison diminuiu aos 18 minutos, quando dividiu com Marcelo Batatais, invadiu a área e chutou no alto. Mas aos 21, Wanderley esperou o quique da bola dentro da área e fez o terceiro. Eduardo ainda marcou outros dois gols. Aos 31, ele recebeu de costas para o gol, ajeitou de peito e virou o corpo antes de finalizar com força. E já no minuto final, ele cabeceou após o cruzamento de Moradei.

Na próxima rodada do Paulistão, o São Caetano visita o Rio Claro na quarta-feira, enquanto o Sertãozinho recebe o Rio Branco na quinta.

FICHA TÉCNICA:

São Caetano 5 x 1 Sertãozinho

São Caetano - Luiz; Patrício, Marcelo Batatais, Anderson Marques e Bruno Recife; Jairo, Moradei, Éverton Ribeiro e Luciano Mandi (Wendel); Wanderley (Fábio) e Hugo (Eduardo). Técnico: Antônio Carlos.

Sertãozinho - Luiz Henrique; Erivelton, Pablo e Rodrigo; Ricardo Lopes, Adoniran (Harison), Marcus Vinícius, Everton (Mendes) e Helder; Thiago Silvy e Luciano. Técnico: Márcio Araújo.

Gols - Hugo, aos 38 minutos do primeiro tempo; Moradei, aos 12, Harison, aos 18, Wanderley, aos 21, Eduardo, aos 31 e aos 44 minutos do segundo tempo.

Árbitro - Robério Pereira Pires.

Cartões amarelos - Adoniran, Luciano e Hugo.

Cartão vermelho - Luciano.

Renda - R$ 5.975,00.

Público - 351 pagantes.

Local - Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul.