São Caetano goleia time japonês Mais aliviado dentro do Campeonato Paulista, o São Caetano voltou aos treinamentos nesta terça-feira à tarde, quando realizou jogo-treino no estádio Anacleto Campanella. E não teve dificuldades para golear o Albirex Niigata, do Japão , por 5 a 1. O técnico Muricy Ramalho só utilizou os jogadores que não atuaram o tempo inteiro na vitória sobre o Palmeiras, por 1 a 0, pelo Campeonato Paulista. O destaque foi o meio-campista Lúcio Flávio. Além de marcar o quinto gol, participou diretamente de outros dois. O atacante Somália desperdiçou um pênalti no primeiro tempo. Os gols do Azulão foram marcados por Fabrício Carvalho, Serginho, Gustavo, Somália e Lúcio Flávio. O zagueiro brasileiro Anderson Batatais descontou para o time japonês. "Achei válido o teste porque a gente consegue ver os jogadores numa condição de jogo", avaliou Muricy.