São Caetano: Gustavo a um jogo dos 100 Depois de cumprir dois jogos de suspensão pelo cartão vermelho recebido contra o Figueirense, o zagueiro Gustavo pode voltar ao São Caetano para o duelo contra o Santos, domingo, às 16 horas, no Estádio Anacleto Campanella. Caso participe da partida deste fim-de-semana, Gustavo irá completar 100 jogos com a camisa do time do Grande ABC. Segundo o historiador José Pires Maia, o zagueiro estreou no São Caetano no dia 21 de maio de 2003 contra a Ponte Preta, em Campinas (SP). Desde então, acumula 99 jogos, com 48 vitórias, 27 empates, 24 derrotas e quatro gols marcados. "Fico feliz em poder estar há tanto tempo aqui no São Caetano. É prova que meu trabalho está sendo reconhecido e isso é importantíssimo", disse o jogador. A volta do defensor, porém, depende da decisão do técnico Estevam Soares. O treinador gostou das atuações dos outros três zagueiros da equipe (Douglas, Neto e Thiago) na vitória por 3 a 2 sobre o Atlético Mineiro, no Mineirão, e ainda não garantiu o retorno de Gustavo ao time titular.