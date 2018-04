São Caetano improvisa na defesa O São Caetano terá que improvisar na escalação da defesa para enfrentar o Goiás, sábado, às 16 horas, no Estádio Anacleto Campanella. Diante dos desfalques, o técnico Péricles Chamusca já avisou que só vai definir o time momentos antes do início do jogo. Os zagueiros Serginho, suspenso, e Thiago, contundido na coxa direita, são desfalques certos. O médico Paulo Forte vai submeter Thiago a um exame de ultra-sonografia nesta sexta-feira para saber a gravidade da sua contusão e do tempo que precisará para se recuperar. Assim, Marco Aurélio e Ceará são as opções imediatas para substituí-los. Por outro lado, Chamusca terá a volta do volante Mineiro, ausente na rodada anterior - derrota para o Palmeiras, por 3 a 1.