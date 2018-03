São Caetano inicia maratona de jogos O São Caetano estréia na Copa dos Campeões contra o Goiás, nesta quarta-feira, às 19h15, em Belém, de olho nas semifinais da Copa Libertadores. Mas o técnico Jair Picerni garante que seu time vai lutar pela vitória, independente de sua trajetória no final da competição. "Vamos entrar para vencer. Vamos levar o jogo a sério, mesmo porque valem os três pontos", garante Picerni. Em decisão conjunta da comissão técnica e da diretoria, o São Caetano priorizou os dois jogos semifinais com o América do México, dia 9 no estádio Anacleto Campanella, no ABC, e dia 16 no estádio Azteca, na Cidade do México. Desta forma, os 11 titulares diante do time goiano, retornarão para São Caetano já na quinta-feira. Os reservas vão atuar contra o Atlético Paranaense, sábado, mas retornam para o ABC domingo. O grupo, então, se concentra para o primeiro jogo das semifinais da Copa Libertadores. Os demais jogos na Copa dos Campeões, portanto, serão disputados apenas por um "mistão" formado por reservas de "terceira linha" e juniores. Para enfrentar o Goiás, os 32 jogadores que estão em Belém participaram de um rachão pela manhã. À tarde iniciaram regime de concentração. Existe uma dúvida no meio-de-campo que Picerni promete levar até momentos antes do jogo. Anaílson deve jogar mais avançado, com Serginho atuando como segundo volante. Há, porém, a chance de Anaílson atuar no meio-de-campo, abrindo espaço para a entrada de Wagner no ataque ao lado de Somália.