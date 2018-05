São Caetano inicia preparação para a próxima temporada

O elenco do São Caetano iniciou a preparação para o Campeonato Paulista de 2010. Nesta segunda-feira, os antigos jogadores e sete novo reforços da equipe se apresentaram e começaram a passar por testes físicos e clínicos.

Duas das principais novidades eram o volante Moradei e o lateral-esquerdo Bruno Bertucci, trazidos por empréstimo do Corinthians. Eles fizeram testes na esteira nesta segunda-feira, assim como o zagueiro Glauber, que passou pelo Palmeiras e estava no Manchester City.

Dividido em três grupos, parte do elenco ficou em São Caetano realizando exercícios, enquanto outra parte foi a São Paulo realizar teste de equilíbrio muscular ou cardiológico. Os jogadores seguem o rodízio nesta terça-feira, quando completarão as três etapas. Em 5 de janeiro, sob o comando do técnico Antônio Carlos Zago, os treinos físicos se iniciarão.

"Estes dias estão sendo importantes fisicamente para os atletas que chegaram e os que já estavam. Vamos iniciar o ano e a pré-temporada num ritmo forte, já que teremos equipes grandes pela frente e times do interior, que vêm treinando", afirmou o preparador físico Carlos Pacheco. O São Caetano estreia no Campeonato Paulista no dia 17 de janeiro, em casa, contra o Paulista.