São Caetano insiste em contratar Tinga O presidente do São Caetano, Nairo Ferreira de Souza, garante que está fazendo todo o possível para atender os pedidos de reforços do técnico Tite. Por isso mesmo, ele voltou a confirmar nesta sexta-feira que não desistiu do volante Tinga, do Grêmio, que ainda não definiu sua transferência para o Sporting de Portugal. "Enquanto o Tinga não for para Portugal ele tem chances de vir para o São Caetano", afirmou o presidente do clube do ABC. Na verdade, o volante aguarda sua liberação oficial por parte da Justiça do Trabalho gaúcha, uma vez que move ação contra o Grêmio por falta de pagamento de salário. A contratação de Tinga encerraria o ciclo inicial de contratações do São Caetano, que estréia no Campeonato Paulista contra o Mogi Mirim, quarta-feira, no estádio Anacleto Campanella. Enquanto isso, o elenco continua treinando na Chácara Santa Luzia, em Mauá.