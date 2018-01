São Caetano já comemora pontos no STJD O São Caetano pode começar a semana com uma vitória importante, mesmo sem entrar em campo. Depois de vencer a Ponte Preta por 1 a 0 no último sábado, o time do ABC pode ganhar mais três pontos no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta terça-feira. A equipe pleiteia os pontos da derrota para o Paysandu por 1 a 0, no dia 14 de setembro, sob a alegação que os paraenses utilizaram os jogadores Aldrovani, Borges Neto e Júnior Amorim de maneira irregular, uma vez que seus contratos foram assinados pelo presidente do clube, Arthur Tourinho, na época afastado do cargo devido à punição de 120 imposta pelo próprio STJD. Na ocasião, o dirigente fez severas críticas à Federação Paraense de Futebol. O Fluminense pode também, no mesmo processo, ganhar dois pontos. Se prevalecer a coerência, a vitória no Tribunal deve ser ratificada. Para o técnico Tite, os pontos devem ser dados ao São Caetano. "Serão os mesmos auditores que julgaram os casos do Corinthians e da Ponte Preta. Não vejo como perder estes pontos", disse o treinador que, sem chances de conquistar o título, quer levar o São Caetano à disputa da Taça Libertadores da América do próximo ano. O time manteve-se em oitavo lugar, com 51 pontos, e pode chegar aos 54 e se igualar ao Internacional, sexto colocado. No próximo jogo, o treinador espera uma boa vitória sobre o Corinthians no estádio do Pacaembu, para se aproximar ainda mais dos primeiros colocados. O São Caetano terá uma mudança em relação ao time que venceu a Ponte Preta. O zagueiro Gustavo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, deve ser substituído por Thiago.