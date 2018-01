São Caetano já esqueceu derrota em Belém Não foi do jeito que o técnico Tite e os jogadores tinham programado, mas ninguém está reclamando da derrota do São Caetano para o Paysandu, por 1 a 0, domingo, no Mangueirão, em Belém. A idéia era começar bem a maratona de nove jogos seguidos dentro do mês, mas todos já se concentram em cima do jogo contra o Santos, quarta-feira, no Estádio Anacleto Campanella, pela segunda fase da Copa Sul-Americana. ?Nem há tempo de ficar se lamentando. Todo jogo tem que ser a mesma pegada, mesma determinação. Só que, às vezes, o jogo não flui. Nosso contra-ataque não funcionou bem e perdemos", resumiu o técnico Tite, que fez questão de elogiar a boa atuação do adversário. Se não existe tempo de lamentar, não há também tempo para treinar. O retorno de Belém aconteceu somente nesta segunda-feira, quando o elenco foi liberado. Na apresentação, nesta terça-feira pela manhã, haverá apenas um técnico-tático. À tarde, em princípio, não está previsto nem o tradicional recreativo. ?Vamos aguardar para sentir a recuperação física do grupo", explicou o fisicultor Geraldo Dellamore. O time só deve ter uma mudança. O ala-esquerdo Zé Carlos, que cumpriu suspensão automática por causa de três cartões amarelos, voltará no lugar de Elivélton. O segundo jogo com o Santos pela Sul-Americana será disputado dia 1º de outubro, na Vila Belmiro. O São Caetano volta a atuar pelo Brasileiro domingo, em casa, diante do Figueirense. A derrota na última rodada derrubou o time do ABC em uma posição na tabela, de sétimo para oitavo, com 45 pontos.