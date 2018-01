São Caetano já fez proposta a Marcelinho O São Caetano entrou no páreo para contratar o meia Marcelinho Carioca, que voltou da Arábia e negocia com vários times, como Corinthians, Fluminense e Vasco. Segundo o presidente da equipe do ABC paulista, Nairo Ferreira de Souza, o jogador já conhece o teto máximo pago pelo clube: R$ 60 mil mensais. Mesmo assim, para contratar Marcelinho, o São Caetano iria dividir os R$ 60 mil com um parceiro, provavelmente a Casas Bahia, patrocinadora do clube, ou então com o empresário Juan Figger, que mantém forte laço com a diretoria. "Acho que o Marcelinho tem 60% de chances de defender o São Caetano em 2004", chegou a anunciar o presidente Nairo Ferreira de Souza no final do ano. Ele acha que outro forte candidato a contar com o jogador é o Corinthians. Marcelinho seria o "homem especial" pedido pelo técnico Tite para a disputa da Copa Libertadores da América, que é a prioridade nesta temporada. Por outro lado, não há grandes novidades na lista de reforços pretendidos, que inclui vários ex-jogadores do Grêmio, antigo clube de Tite. Entre os reforços pretendidos está o lateral-direito Ânderson Lima, que rescindiu seu contrato com o Grêmio. Outro nome é o volante Tinga, que também interessaria ao Corinthians e ao São Paulo. O jogador briga com o clube gaúcho na Justiça do Trabalho por atrasos salariais de seis meses. O caso pode ser definido dia 14 na primeira audiência. Ainda sem grandes reforços, o São Caetano volta ao treinos na segunda-feira, dia 5. A pré-temporada será realizada na Estância Santa Luzia, em Mauá.