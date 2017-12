São Caetano já pensa no Cobreloa O São Caetano, vice-campeão brasileiro, volta a se destacar no cenário internacional. A exemplo do que aconteceu no ano passado, o time do ABC figura entre os primeiros colocados em rankings internacionais. Desta vez, está em 15º lugar no ranking da ESPN`s World Club Top 25. É o segundo time brasileiro melhor colocado. Em 14ª lugar está o Grêmio. De volta à boa fase, o São Caetano se prepara agora para se isolar na liderança do Grupo 1 da Taça Libertadores da América. Na quinta-feira, o time dirigido por Jair Picerni vai enfrentar o Cobreloa, do Chile, na primeira partida do returno. Os dois times dividem o primeiro lugar, com seis pontos. Os jogadores ganharam a segunda-feira de folga e treinam nesta terça-feira em dois períodos. Em princípio, o técnico Jair Picerni não terá nenhum problema para escalar o time. Este jogo será disputado no estádio Anacleto Campanella, no ABC, às 17h05. A diretoria espera a presença de um bom número de torcedores, mas os ingressos serão vendidos apenas no dia jogo, a partir das 10 horas, nas bilheterias do Estádio. Os preços: arquibancada coberta - R$ 15,00 e arquibancada descoberta - R$ 10,00.