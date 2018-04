São Caetano já pensa nos líderes Em ascensão no Campeonato Brasileiro, o São Caetano enfrenta o Vasco neste sábado, às 16 horas, em São Januário, de olho em outros confrontos importantes válidos pela 30ª rodada. Com 46 pontos, contra 52 de Santos e Atlético-PR, a idéia do clube do ABC paulista é se aproximar dos líderes. O São Caetano está embalado no campeonato: vem de vitórias sobre Criciúma e Figueirense. Além disso, Santos e Atlético-PR têm jogos difíceis nesta rodada: enfrentam Palmeiras e Corinthians, respectivamente. "A rodada pode ser boa para nós, mas precisamos manter nosso desempenho em campo", disse o técnico Péricles Chamusca. Os jogadores também estão conscientes desta situação. "Precisamos pensar sempre em vencer, independente dos outros resultados", afirmou o volante Mineiro, que no último jogo atuou como lateral-direito mas que agora voltará a atuar no meio-de-campo. O único retorno confirmado é justamente de Ânderson Lima, que cumpriu suspensão. Mas o técnico ainda deixou duas dúvidas. Na defesa, Serginho está recuperado de contusão e disputa uma vaga com Gustavo. No meio-de-campo, existe a dúvida entre Paulo Miranda e Marcelo Mattos. "O Paulo Miranda tem uma saída de bola para o ataque melhor e o Marcelo Mattos tem a característica de marcação no meio" explicou Chamusca.