São Caetano já prioriza o Brasileiro O São Caetano já vai trabalhar as duas próximas semanas de olho no Campeonato Brasileiro, preservando alguns jogadores nos últimos dois jogos do Campeonato Paulista. A decisão da comissão técnica foi tomada após a importante vitória sobre o União Barbarense, por 2 a 1, fora de casa que deixou o Azulão em condição privilegiada na tabela. Com 29 pontos, o São Caetano retomou a quarta posição e pretende mantê-la nas rodadas finais quando enfrentará o Mogi Mirim, no ABC, e a Portuguesa de Desportos, no Canindé. "Talvez três pontos nos garantam entre os cinco primeiros colocados", avalia o técnico Estevam Soares que assumiu o elenco com este compromisso. O objetivo é garantir uma vaga na Copa do Brasil de 2006. Os primeiros jogadores a entrarem no "projeto brasileirão" são os zagueiros Douglas e Neto, que mesmo liberados pelos médicos continuam reforçando a parte física. "Seria um risco grande usá-los agora e perdê-los para as primeiras rodadas do Brasileiro", concluiu Soares. Outros jogadores podem ser preservados, o que provocaria um rodízio dentro do elenco. "A falta da pré-temporada atrapalhou o condicionamento físico e precisamos recompor nosso programa", diz o fisicultor Portela, que trabalhará com o elenco em dois períodos nesta terça-feira após a folga de dois dias.