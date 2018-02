São Caetano já sabe quando vai jogar O São Caetano, finalmente, treina sabendo de seus próximos adversários. Depois de muita espera, o clube teve confirmada as datas de seus dois confrontos com o Botafogo pela segunda fase da Copa do Brasil. O primeiro jogo será disputado, dia 19, quarta-feira, no estádio Anacleto Campanella, às 19 horas. O segundo confronto acontecerá dia 26, em local a ser definido, às 21h40. O Botafogo não deve jogar no Rio. "Pelo menos dá para gente se programar", brincou o técnico Mário Sérgio, que resolveu dar o final de semana de descanso para o jogadores. Mas todos se apresentam segunda-feira cedo, quando então já iniciarão o regime de concentração na Chácara Santa Luzia, em Mauá. Este primeiro jogo passa a ser muito importante, uma vez que o regulamento prevê que uma vitória do time visitante por dois gols de diferença evita o jogo de volta. O vencedor dessa chave jogará contra o vencedor de Ituano x Goiás. A estréia do Azulão no Campeonato Brasileiro está marcada para o dia 30 de março, contra o Cruzeiro, no Mineirão. A outra competição que o clube disputará no segundo semestre é a Copa Sul-Americana, sem data definida para seu início.