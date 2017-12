São Caetano já sonha ir mais longe Após conquistar sua primeira vitória no comando do São Caetano, no último sábado, 2 a 0, contra o líder Corinthians, no Pacaembu, o técnico Levir Culpi sonha agora em se aproximar dos líderes do Campeonato Brasileiro. Atualmente é o décimo colocado, com 28 pontos ganhos, três a menos que o quarto colocado, o Botafogo. "Pelo nosso plantel, acredito que podemos chegar no bloco dos líderes. Com esta vitória, nosso time ganhou confiança e isso poderá nos ajudar no futuro", disse o treinador. Para a próxima partida, contra o Atlético-PR, quarta-feira, às 19h30, no Estádio Anacleto Campanella, o treinador não poderá contar com o volante Paulo Miranda e o atacante Edílson, expulsos no Pacaembu. Seus prováveis substitutos serão: Raulen e Márcio Mixirica.