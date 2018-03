São Caetano já tem novo treinador O São Caetano não vai ficar nem 24 horas sem técnico. Antes mesmo da saída oficial de Mário Sérgio, anunciada na noite de domingo, a diretoria já tinha acertado com outro profissional: Nelsinho Baptista, que nesta semana deixou o Flamengo. Mesmo tendo alegado problemas particulares para deixar o cargo, Mário Sérgio deve acertar esta semana com o Grêmio, que deve demitir Dario Pereyra. A direção do São Caetano, porém, não divulgou ainda a contratação de Nelsinho, que vai levar sua comissão técnica, com o fisicultor Eduardo Baptista, seu filho, e o auxiliar Mauro, ex-ponta-esquerda do Corinthians. A saída de Mário Sérgio do clube já tinha sido decidida há uma semana, independente do resultado em Goiânia, onde o Azulão perdeu para o lanterna Goiás, por 2 a 1. Ele assumiu o time em agosto do ano passado.