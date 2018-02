São Caetano já tem time pronto O técnico Muricy Ramalho continua sendo simples e prático no São Caetano. Embora esta semana tenha sido dedicada ao trabalho físico, ele já adiantou que não deverá surpreender na escalação dos dois laterais contra o Coritiba, dia 13. O mais provável é que entrem Ceará pela direita e Márcio Alexandre pela esquerda, respectivamente, nos lugares de Ânderson Lima, suspenso com três cartões amarelos, e Triguinho, expulso na vitória sobre o Grêmio, por 2 a 1. "Eles foram muito bem no jogo diante do Vasco da Gama (vencido pelo Azulão por 3 a 2) e devem mesmo ter nova chance porque são especialistas das posições", confirmou Muricy, ressaltando que ainda terá muito tempo para definir a escalação. Ele quer aproveitar a próxima semana para treinar os novos titulares junto com o grupo. "Eles não terão conjunto, mas estão num ritmo forte de treinamento", disse o técnico. A ausência do zagueiro Gustavo, também expulso, não preocupa porque ele era opção no banco de r eservas. A chuva continua atrapalhando a semana de treinos numa estância na cidade de Jarinu. O elenco retorna ao ABC na sexta-feira à tarde, ganhando folga no final de semana. A partir da segunda-feira, o elenco volta a treinar em São Caetano do Sul, então reforçando a parte tática e técnica para o jogo contra o Coritiba, dia 13, na capital paranaense.