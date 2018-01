São Caetano já teve mais pegada Mesmo sem vencer há oito jogos, o técnico do São Caetano, Jair Picerni, acha que o time vai começar a reagir no Campeonato Brasileiro. Segundo ele, o time mostrou "mais pegada" no empate de 1 a 1 com o Brasiliense, sábado à tarde, em Taguatinga (DF). Este resultado quebrou a série de sete derrotas consecutivas abrindo perspectiva de melhora diante do Atlético Mineiro, sábado, no ABC, pela 19.ª rodada. Com 33 pontos, o Azulão prioriza se afastar da zona do rebaixamento. "Falta tranqüilidade, que virá com os resultados positivos", ensina Picerni. O elenco se apresenta nesta segunda-feira à tarde no Estádio Anacleto Campanella.