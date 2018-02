São Caetano já treinou em Jarinu Depois de conquistar o inédito título paulista e de adiar o sonho de conquistar a Taça Libertadores da América, o São Caetano se concentra totalmente no Campeonato Brasileiro. O objetivo é brigar pelo título o que, automaticamente, garantirá uma vaga na Libertadores de 2005. Por isso, o time vai aproveitar a folga na tabela para treinar até sexta-feira na Estância Santa Filomena, em Jarinu, que fica 70 quilômetros distante da capital. Os jogadores já treinaram nesta terça-feira. Este período de treinamento físico é considerado importantíssimo pelo preparador Carlito Macedo, lembrando o fato do time não ter tido tempo de treinar desde o início da temporada por causa de maratona de jogos. A vitória sobre o Grêmio, por 2 a 1, marcou o 33º jogo do time neste ano. "Não vínhamos treinando, mas apenas tentando manter uma boa forma física, além do próprio condicionamento vindo dos jogos", explicou o fisicultor. O técnico Muricy Ramalho espera trabalhar a parte técnico e tática a partir da próxima semana. Fora isso, ele acha que agora poderá elaborar um planejamento de trabalho em cima da tabela do Campeonato Brasileiro. "O que não aconteceu até agora, porque era só jogo e descansando. O resto era mesmo na conversa, o que não é certo. Gosto de testar minhas idéias na prática, assim tenho certeza do resultado em campo", completou. O isolamento em Jarinu e a saída de São Caetano foi decidida pela comissão técnica para permitir um período de "aproveitamento máximo" dos atletas, que terão horário para dormir e alimentação específica para suportar o ritmo de treinos. Outro motivo da saída da cidade foi porque o gramado do estádio Anacleto Campanella passa por reformas e será reaberto somente no jogo diante do Palmeiras, dia 20 de junho. A situação do time na tabela de classificação é muito boa, porque soma 14 pontos, portanto, um a menos do que os dois líderes: Criciúma e São Paulo. Mas o Azulão tem um jogo a menos, devido o adiamento do confronto com o Juventude, que será disputado dia 20 de julho. O próximo jogo do Azulão será diante do Coritiba, dia 13, na capital paranaense.