São Caetano joga aliviado na Vila Bem mais aliviado do que na semana passada, quando sofreu até uma pressão inusitada de sua pacata torcida (que chegou a pichar muros do estádio), o São Caetano espera surpreender o Santos, nesta terça-feira à noite, na Vila Belmiro. O time terá um desfalque importante no gol: Sílvio Luís, com dores lombares, cede sua vaga para Luís. O São Caetano é o 15.º colocado, com 36 pontos, ainda preocupado em se afastar da zona de rebaixamento. O técnico Jair Picerni não teve tempo de trabalhar o grupo, mas espera que o time tenha a mesma disposição e mantenha a força na marcação. "Não é fácil suportar a pressão lá na Vila. Precisamos marcar forte, mas também ter consciência com a bola nos pés para atacar com qualidade", acredita o técnico. Ele ainda não contará com o meia-atacante Edílson, sentindo dores no púbis, assim vai manter o esquema 4-4-2, com Márcio Richardes, que teve uma boa atuação e até marcou um dos gols no sábado. O retrospecto entre ambos é marcado pelo equilíbrio. Em 15 jogos disputados, o Santos venceu seis, empatou quatro e perdeu cinco. Este jogo marca o reencontro do técnico Nelsinho Baptista com o São Caetano, o seu último clube no Brasil antes de se transferir para o futebol japonês, em 2003.