São Caetano joga com a vantagem na mão O São Caetano depende de um empate diante do Cruzeiro, nesta quarta-feira, às 21h40, no Mineirão, para passar à segunda fase da Copa Sul-Americana. O time paulista tem a vantagem por ter melhor saldo de gols, já que venceu o Palmeiras por 3 a 0, enquanto os mineiros fizeram o mesmo mas com o placar de 1 a 0. O retrospecto da temporada favorece o São Caetano, que está invicto nos dois confrontos com o Cruzeiro. Na estréia no Campeonato Brasileiro, o time paulista empatou por 2 a 2 no Mineirão. No returno, no último dia 9, a equipe do ABC jogou em casa e venceu por 2 a 0. O Cruzeiro, por outro lado, não perde no Mineirão há 29 jogos. Nos últimos dois dias, o técnico Tite insistiu com seus jogadores para que esqueçam esta vantagem do empate, que, segundo ele, é "somente teórica". O discurso do treinador é bem mais longo: "Ninguém pode jogar apenas pensando no empate. O objetivo sempre tem que ser a vitória, mas o empate é circunstância. É claro que, desta vez, o regulamento nos favorece". Os jogadores também estão atentos ao regulamento, o que reforçou a confiança do grupo. "Se der para vencer, tudo bem. Mas se não der, vamos segurar o empate para garantir a vaga", comentou o centroavante Adhemar, que ganhou nova motivação com a chegada de Tite ao clube. Na manhã desta terça-feira, o elenco participou de um treino técnico e recreativo. À tarde, seguiu para a capital mineira. O time do São Caetano só tem uma mudança em relação ao que empatou sem gols com o Grêmio, sábado, em Porto Alegre. O zagueiro Dininho, que cumpria suspensão por três cartões amarelos, volta à defesa no lugar de Thiago. O esquema 3-5-2 também será mantido Pelo Brasileiro, o São Caetano voltará a jogar domingo, quando recebe o Vasco, no estádio Anacleto Campanella.