São Caetano joga completo na 3ª feira O São Caetano vai ter time completo diante do América do México pelo primeiro jogo semifinal da Taça Libertadores da América, terça-feira, às 21h40, no estádio Anacleto Campanella. O lateral-direito Russo está confirmado pelo técnico Jair Picerni, embora tenha sido poupado na vitória sobre o Atlético Paranaense, por 2 a 1, sábado, em Fortaleza, pela Copa dos Campeões. Sentindo fortes dores na planta do pé, o lateral foi o único poupado. Em seu lugar foi improvisado o volante Marlon, que não comprometeu. O time titular foi confirmado após a inesperada derrota inicial para o Goiás, por 2 a 1, também válido pelo Grupo B. A reabilitação em cima do campeão brasileiro mudou o ambiente entre os jogadores, aumentando a confiança do time. "Foi muito importante a vitória e também o bom futebol mostrado, principalmente no primeiro tempo", avaliou Jair Picerni. A tendência é a manutenção do mesmo time que iniciou o jogo contra o Atlético, apenas com o retorno de Russo. Desta forma, Robert continua no meio-campo e Anaílson atua mais avançado ao lado de Somália. Em casa - A delegação deixou, neste domingo, a capital cearense. De volta ao ABC, o São Caetano promete esquecer a disputa da Copa dos Campeões para se concentrar totalmente nas semifinais da Taça Libertadores da América. Para evitar um desgaste físico do elenco, os jogadores foram liberados até segunda-feira às 15h30, quando acontece apenas um recreativo. O segundo jogo da semifinal será realizado dia 16 na Cidade do México. O vencedor do confronto decidirá o título contra Grêmio ou Olímpia, que disputam a outra semifinal. A comissão técnica e a diretoria do São Caetano não confirmaram, mas provavelmente, atuará contra o Flamengo, dia 13, pela Copa dos Campeões, com um time reserva. Os titulares seriam poupados para a grande decisão no México.