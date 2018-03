São Caetano joga para assumir a liderança da Série B

O São Caetano pode assumir nesta terça-feira a liderança provisória da Série B do Brasileiro. Para isso, precisa vencer o Criciúma, fora de casa, num dos três jogos que abrem a terceira rodada do campeonato - todos serão às 20h30. Veja também: Classificação e calendário Depois de duas rodadas disputadas, o São Caetano está com quatro pontos, dois atrás do líder isolado Corinthians, que só joga no sábado, contra o ABC. Mas o problema é que o jogo desta terça-feira será no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma. Para complicar a situação do São Caetano, o Criciúma está sob pressão, depois da derrota para o Juventude na última rodada do campeonato. Além disso, o time catarinense terá a estréia de novo treinador: Gelson Silva assumiu no lugar de Leandro Machado. Também nesta terça-feira, o atacante Túlio Maravilha é a aposta do Vila Nova para conquistar mais três pontos, assim aconteceu na rodada passada, na vitória por 1 a 0 sobre o Ceará, quando ele fez o gol. Dessa vez, a equipe goiana recebe o CRB, que somou apenas um ponto até agora. Já em Marília, o time da casa busca a sua primeira vitória na competição. E recebe a grande decepção da Série B até o momento: o Paraná. O Marília soma dois pontos, depois de dois empates no campeonato. Enquanto isso, o Paraná perdeu nas duas rodadas - na última, inclusive, levou de 4 a 1 do Fortaleza - e é o lanterna da Série B.