São Caetano joga para ganhar moral Vencer o Peñarol nesta quinta-feira, pela Taça Libertadores de América, pode aumentar ainda mais a moral do São Caetano para a disputa das finais do Campeonato Paulista. Esse é o pensamento dos jogadores do time do ABC, que joga contra os uruguaios, às 21h15, no Estádio Anacleto Campanella. Os dois times dividem a segunda colocação do Grupo 1 e uma vitória ainda dá esperança de conquistar uma vaga à próxima fase da competição. Na primeira partida, em Montevidéu, o placar foi de 1 a 1. O América, do México, lidera o grupo, com dez pontos. O jogador Dininho, um dos mais experientes do time acredita que uma vitória vai dar moral ao time para a decisão do Paulistão, domingo, diante do paulista, de Jundiaí. "Vamos lutar para melhorar nossa posição na Libertadores, mas temos certeza que uma vitória nos deixa ainda mais confiantes de que faremos um grande jogo no domingo. Temos duas grandes decisões e não queremos decepcionar. Vamos entrar em campo para vencer", destaca. Na primeira partida, no Uruguai, a defesa foi o destaque. O zagueiro Serginho entende que se repetir a atuação, o ataque ficará à vontade para poder buscar os gols. "Vamos dar tudo de nós e assim, dar liberdade para o meio-campo criar e o ataque fazer o resultado. Temos que ser um conjunto. Para isso, nós da defesa não podemos desconcentrar de maneira alguma". O elenco vai se apresentar na sexta-feira à tarde, então para começar a pensar no primeiro jogo final do Paulistão contra o Paulista da Série A1.