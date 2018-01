São Caetano joga para Levir Culpi ver Sob os olhares de Levir Culpi, o técnico escolhido para substituir Estevam Soares, o São Caetano recebe o Botafogo nesta quarta-feira, às 20h30, no Estádio Anacleto Campanella, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os jogadores vão querer mostrar serviço para o novo comandante e, ao mesmo tempo, defendem uma série invicta de quatro jogos. O time paulista vive seu melhor momento na competição, com 24 pontos, em sexto lugar, e vem de uma vitória sobre o São Paulo por 1 a 0, quando foi dirigido de forma interina por Dino Camargo, mais uma vez na função. Depois de surpreender com o esquema 3-5-2 e algumas mudanças no Morumbi, desta vez Dino Camargo fará apenas uma alteração forçada. O lateral-direito Alessandro, suspenso com três cartões amarelos, será substituído por Renaldo, embora o técnico interino tenha deixado em aberto a possibilidade de improvisar no setor Pingo ou Raulen, que são volantes. "Será um outro jogo difícil, mas os jogadores sabem que precisam brigar pela vitória", comentou o treinador interino, que já conta com o apoio dos novos membros da comissão técnica, o auxiliar Tico Santos e o preparador físico Rodolfo Mehl.