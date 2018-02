São Caetano joga para tentar título O São Caetano fará diante do Atlético-PR, neste domingo à tarde, na Arena da Baixada, o seu jogo mais importante neste Campeonato Brasileiro. Caso o campeão paulista (quarto colocado com 77 pontos) vença o líder do Campeonato Brasileiro (que tem 82 pontos), entrará na briga direta pelo título da temporada. Este é o raciocínio do técnico Péricles Chamusca que aposta no crescimento de produção do seu time quando joga sob pressão. "Vamos jogar contra o líder, no campo deles e precisando da vitória. Nestes momentos, o São Caetano se agiganta e espero que isso aconteça lá no Paraná", comentou Chamusca, que durante a semana ameaçou até deixar de lado o esquema 3-5-2 para escalar três atacantes. Depois voltou atrás, deixando Euller como opção no banco de reservas para a escalação apenas da dupla de artilheiros formada por Fernando Baiano, com seis gols, e Fabrício Carvalho, com 17. É desta forma que o São Caetano atuou e se deu bem nos últimos jogos, inclusive tendo conquistado nove vitórias consecutivas em casa. Mas os jogadores reconhecem que terão dificuldades, principalmente os defensores que ficarão com a responsabilidade de m arcar Washington, artilheiro da competição com 32 gols. "Treinamos bem isso, mas será necessário manter a atenção permanente", comentou Gustavo, que volta ao time no lugar de Marcos Aurélio, depois de cumprir suspensão automática. O time foi confirmado após coletivo de sexta-feira à tarde. Depois deste jogo em Curitiba, o Azulão vai receber, no ABC, o Santos, atual vice-líder. Na última rodada, o São Caetano vai enfrentar o Atlético Mineiro, ameaçado pelo rebaixamento para a série B.