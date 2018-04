São Caetano joga por empate amanhã O São Caetano depende de um empate com o Coritiba para passar à segunda fase da Copa Sul-Americana. Os dois clubes se enfrentam no jogo de volta, neste sábado, às 18h30, no estádio Anacleto Campanella, no ABC. No primeiro confronto, no Paraná, o Azulão venceu por 2 a 1. Caso perca por um gol de diferença, o time paulista decidirá sua vaga nos pênaltis e só perde a vaga diretamente se perder por dois gols de diferença. Apesar da boa vantagem conseguida fora de casa, a comissão técnica e jogadores acham mais prudente manter a seriedade e respeito ao adversário. "Vamos enfrentar um adversário de muita qualidade. Teremos que jogar com inteligência e paciência", comentou o meia Marcinho, que marcou dois gols na goleada de 4 a 0 sobre o Criciúma, quarta-feira, em Santa Catarina. O técnico Péricles Chamusca comandou este discurso no treino tático desta manhã, o único antes do jogo. "Em princípio vamos buscar a vitória e, conforme as circunstâncias, administrar o resultado", assegura. A única mudança no time acontece na defesa com a volta de Gustavo, que cumpriu suspensão automática, no lugar de Serginho, que sofreu uma lesão no joelho esquerdo. O time manterá o esquema 3-5-2 e existe a expectativa de que possa explorar sua principal arma, o contra-ataque, uma vez que o Coritiba será obrigado a buscar o ataque e a vitória. "Se acertarmos a marcação, temos tudo para definir o jogo nos contra-golpes", disse o lateral Anderson Lima. Caso passe à segunda fase, o São Caetano vai enfrentar o São Paulo. O próximo jogo do São Caetano pelo Campeonato Brasileiro será quarta-feira, em casa, diante do Figueirense. O Azulão é o nono colocado, com 43 pontos.