São Caetano jogará completo domingo Apesar do cansaço natural para quem disputa duas competições importantes, o técnico Muricy Ramalho, do São Caetano, não admite dividir seu elenco em dois, um para o Campeonato Paulista e outro para a Taça Libertadores da América. Tanto que ele já confirmou o time para enfrentar o Paulista, domingo, no ABC, com o que tem de melhor. "As duas competições são muito importantes para nós e não podemos dar prioridade para uma ou outra", justificou Muricy, mesmo sabendo da maratona do time. O cansaço vem se tornando o adversário mais difícil do São Caetano. No último sábado, venceu o Ituano pelo Campeonato Paulista, por 3 a 1, em Itu, e dois dias depois, embarcava para o Uruguai, onde empatou em 1 a 1 com o Peñarol, pela Taça Libertadores. O time fará dois jogos importantes agora. Domingo tenta melhorar sua posição no Campeonato Estadual, onde buscará a terceira vitória seguida diante do Paulista. O Azulão tem 13 pontos, em sexto lugar no Grupo 2. Na próxima semana, o elenco do ABC não pára e tem mais um compromisso pela Libertadores, desta vez contra o América, do México. Nesta sexta-feira, o elenco treinou à tarde, quando o time foi definido. Ao contrário da partida em Montevidéu, o São Caetano joga desta vez no esquema 4-4-2, com o meia Marcinho, que estava suspenso na Libertadores, entrando no lugar do zagueiro Gustavo. Em relação ao jogo contra o Ituano, o lateral-direito Anderson Lima volta depois de cumprir suspensão.