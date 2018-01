São Caetano lamenta não ajudar Santos O São Caetano vai enfrentar o Santos, domingo, às 16 horas, na Vila Belmiro. A tentativa dos dois clubes em antecipar o jogo para sábado foram frustradas, por causa dos interesses da TV Globo e da própria CBF. O mais interessante é que até a direção do clube do ABC paulista lamentou não poder ajudar o rival, envolvido também com a disputa da Copa Libertadores da América. O presidente do clube, Nairo Ferreira de Souza, chegou a assinar um documento, segunda-feira, na tentativa de comover o departamento técnico da CBF para facilitar a vida do Santos. Afinal, o time da Vila joga no dia 18, quarta-feira, contra o Independiente Medellín, na Colômbia, pelas semifinais da Libertadores. "Nossa idéia era facilitar as coisas para o Santos em termos de Libertadores, porque ano passado nós sentimos de perto as dificuldades", comentou o dirigente. Na temporada de 2002, o São Caetano foi vice-campeão da competição sul-americana, perdendo para o Olímpia, do Paraguai. Dois obstáculos impediram a antecipação: este jogo está previsto na transmissão da televisão e a CBF temia ferir o Estatuto do Torcedor, que prevê prazo mínimo de oito dias para qualquer mudança. A Rede Globo também tentou mudar o clássico entre Corinthians e São Paulo para Campinas, o que permitiria a exibição do jogo para a capital. O pedido foi negado pelo departamento técnico da CBF. A confirmação do jogo para domingo alterou até a programação de treinamentos da semana. O elenco do São Caetano treinou na manhã desta terça-feira e ganhou folga à tarde. Três jogadores - Adhemar, Anaílson e Serginho - foram liberados pelo departamento médico e voltaram a treinar fisicamente. Mas não devem estar entre os titulares domingo em Santos.