São Caetano leva mistão a Floripa Mais preocupado com a Taça Libertadores da América, o São Caetano vai usar um time misto contra o Figueirense, neste domingo, às 16 horas, no Estádio Orlando Scarpelli, pelo Campeonato Brasileiro. Mas os catarinenses que não se iludam, porque o Azulão promete lutar por outra vitória. ?Quem entra sempre quer mostrar qualidades. Por isso, apesar das mudanças, o time tem se mantido equilibrado, com bom futebol?, diz o técnico Muricy Ramalho, que tem feito revezamento setorial no time. ?Na medida do possível, estamos usando todos os jogadores?, completa. A maior prova destas palavras podem ser medidas pela goleada na última rodada sobre outro clube catarinense, o Criciúma, por 5 a 0. Como já fez nos últimos jogos, o técnico não quis adiantar as mudanças. Mas devem seguir a ordem de revezamento, com uma ou outra variação. O goleiro Sílvio Luiz, com entorse no tornozelo, será substituído por Luiz. Na defesa, Dininho sai e entra Thiago. O lateral direito Ânderson Lima e o volante Mineiro também devem ser poupados, com a entrada de Marco Aurélio e Lúcio Flávio. Se Gilberto for poupado, Anaílson ou Mateus podem entrar. No ataque, Somália pode ocupar a vaga de Fabrício Carvalho, enquanto a outra vaga de ataque será preenchida por Warley ou Euller. Independentemente de quem entrar, o time lutará por outra vitória. Por enquanto, soma oito pontos em quatro jogos. Mas é inegável que a atenção do Azulão continuará nos jogos das quartas-de-final da Libertadores, contra o Boca Juniors, da Argentina. O primeiro jogo será disputado dia 20, no ABC, e o segundo, dia 25, em Buenos Aires. No Figueirense, a intenção é quebrar a sequência de duas derrotas com futebol que possa resgatar a confiança da torcida ? o time venceu nas três primeiras rodadas. O Alvinegro está invicto em Florianópolis e nos dois últimos confrontos contra o São Caetano, no ano passado, saiu vencedor: 2 a 0, no ABC, e 3 a 0, em Florianópolis.