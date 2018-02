São Caetano leva revelações do rival Disposto a repetir o bom desempenho das últimas edições do Campeonato Brasileiro, o São Caetano anunciou nesta segunda-feira a contratação do lateral-esquerdo Richarlyson e do atacante Denni, ambos com 20 anos de idade. Os dois foram campeões da Taça São Paulo de Futebol Júnior pelo rival Santo André e chegam para compor o elenco do técnico Mário Sérgio. Apesar dos reforços, novos nomes são esperados nos próximos dias no estádio Anacleto Campanella. O atacante Jales, artilheiro do América no Paulistão, com 12 gols marcados, interessa. Alheio aos reforços, o técnico Mário Sérgio vem quebrando a cabeça para preparar o time que enfrenta o Botafogo quarta-feira, no Maracanã, pela segunda fase da Copa do Brasil. Além do desfalque do zagueiro Marco Aurélio, suspenso pela expulsão no primeiro jogo, o treinador não poderá contar com o goleiro Silvio Luiz, o zagueiro Dininho, o volante Ramalho e o ala-esquerdo Zé Carlos, todos machucados. A delegação seguiu para o Rio no horário do almoço. Para passar à próxima fase, o time do ABC Paulista precisa vencer por dois gols de diferença ou vencer com um gol desde que com placar superior a 3 a 2.