São Caetano leva susto mas vence Mogi O São Caetano quase pôs tudo a perder, mas começou o Campeonato Paulista vencendo o Mogi Mirim por 3 a 2, na noite desta quarta-feira, no estádio Anacleto Campanella. Jogando em casa, a equipe chegou a abrir vantagem de 3 a 0 e quase cedeu empate no final. A superioridade técnica do São Caetano ficou clara desde o início da partida. Com facilidade, o time chegava à área do desentrosado Mogi Mirim, que, nos raros momentos em que tinha a posse de bola, não conseguia atravessar a eficiente marcação adversária. Após várias tentativas, o São Caetano abriu o placar aos 14 minutos. Mineiro fez jogada individual, a defesa do Mogi rebateu mal e a bola sobrou para Marcinho, que invadiu a área em velocidade e bateu na saída do goleiro Fábio: 1 a 0. Disposto a definir logo a partida, o São Caetano foi ao ataque no segundo tempo. Com apenas 2 minutos, Zé Carlos chutou, o goleiro Fábio defendeu parcialmente e Adhemar aproveitou o rebote para marcar de cabeça: 2 a 0. A pressão continuou e, aos 11, Mineiro tabelou com Somália e, da entrada da área, chutou forte, marcando o terceiro gol. Mas o Mogi Mirim reagiu. Aos 20 minutos, Marcinho cobrou falta no lado esquerdo e Gilson Batata subiu mais que a defesa para fazer o primeiro dos visitantes. O mesmo Gilson Batata voltou a marcar seis minutos mais tarde, após sofrer pênalti de Thiago e bater com força a cobrança. O gol do Mogi acordou o São Caetano, que voltou a comandar a partida e evitou o empate no final.