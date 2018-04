São Caetano luta para ficar no topo O São Caetano demorou 30 rodadas para ficar entre os quatro primeiros colocados. Agora, terá mais 16 jogos para ficar neste grupo e lutar pelo título de campeão da temporada. Dentro desta previsão, o campeão paulista promete buscar a vitória sobre o ameaçado Grêmio, neste sábado, às 16 horas, no estádio Anacleto Campanella. Além de confirmar a vantagem de atuar em casa, o Azulão quer aproveitar a tabela que programa dois jogos seguidos em casa. Na próxima rodada, dia 25, receberá o Coritiba. E também aproveitar o embalo pelas últimas três vitórias consecutivas, duas delas fora de casa contra o Criciúma, por 4 a 0, e Vasco da Gama, por 2 a 1. No meio destes jogos, venceu em casa o Figueirense, por 1 a 0. ?Estes seis pontos serão importantes no cômputo geral. Então precisamos lutar para conquistá-los, mas respeitando os adversários, até mesmo o Grêmio que vive numa situação delicada na tabela?, disse o técnico Péricles Chamusca. O Azulão ainda conta com ampla vantagem no retrospecto direto contra o tricolor gaúcho. Em sete jogos, venceu quatro, empatou três, marcou 13 gols e sofreu oito. No primeiro turno, no estádio Olímpico, o São Caetano venceu por 2 a 1, com dois gols de Ânderson Lima, que é uma importante arma nas boas paradas. ?O Grêmio é um adversário tradicional e um clube que tenho carinho porque joguei muito tempo lá?, disse Ânderson, que completará 50 jogos com a camisa do Azulão. O volante Mineiro vai mais além neste jogo, completando 100 jogos no clube. Com o time em ascensão, Chamusca tem evitado promover mudanças. Em relação ao time que iniciou o jogo contra o São Paulo, pela Copa Sul-Americana, acontecerá apenas uma mudança: a entrada do volante Marcelo Mattos no lugar de Paulo Miranda que, com uma lesão muscular na coxa direita, pode ficar até 20 dias fora do time. E o esquema 3-5-2 será mantido.