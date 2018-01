São Caetano mais forte no domingo Quando o São Caetano retomar os treinamentos, nesta quarta-feira cedo, depois de dois dias de folga, o técnico Mário Sérgio vai ganhar mais três jogadores para buscar a vitória contra o Criciúma, domingo, no ABC, na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O departamento médico liberou o lateral-esquerdo Zé Carlos, o zagueiro Dininho e meia-atacante Marcinho. O único que continua de fora é o volante Ramalho, que sofreu lesão nos ligamentos do joelho e ainda ficará mais 20 dias fora dos treinos. Nem todos estes retornos animam o técnico Mário Sérgio, que já manifestou a necessidade de reforços para a temporada . A diretoria também concorda, mas ainda só apresentou o atacante Denni, revelação do rival São Caetano. Outro reforço praticamente definido é o meia Elivélton, que acertou seu desligamento da Ponte Preta. Por outro lado, existe realmente uma negociação para a saída do zagueiro Serginho para o São Paulo.