São Caetano mantém base para estréia Depois de uma semana de trabalho intensivo na Chácara Santa Luzia, em Mauá, o São Caetano voltou a treinar nesta segunda-feira no estádio Anacleto Campanella. Para o técnico Tite, o time está bem preparado para iniciar o Campeonato Paulista contra o Mogi Mirim, quarta-feira à noite, no ABC. A base do time titular será a mesma do ano passado. O zagueiro Dininho é o desfalque, já que ainda se recupera de uma lesão no músculo adutor da coxa direita. Em seu lugar entra Thiago. Nas demais posições, nenhuma grande novidade. O lateral-direito Ânderson Lima deve ficar no banco de reservas e o meia Gilberto, fora de forma, nem deve ser relacionado para a estréia - os dois vieram recentemente do Grêmio. Segundo Tite, a pré-temporada de uma semana foi muito boa para observar o elenco e conhecer o comportamento dos jogadores. "Estou satisfeito com a receptividade e intensidade do grupo. Eu não me importo com o resultado do trabalho tático, mas com o desempenho de cada um", afirmou o técnico. Com relação a novos reforços, ainda nada está confirmado. O volante Tinga, do Grêmio, está fora dos planos, uma vez que está em Lisboa acertando com o Sporting. A opção pode ser Claudecir, que já atuou no clube e está voltando do Japão.