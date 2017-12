São Caetano mantém esquema em Caxias O técnico Tite ainda não definiu o time do São Caetano para o jogo diante do Juventude que pode antecipar sua vaga à Taça Libertadores da América de 2004, mas já confirmou que não vai alterar o esquema tático 3-5-2. No coletivo realizado nesta quinta-feira à tarde no estádio Anacleto Campanella, o técnico realizou várias experiências e fez questão de deixar o clima de mistério no ar. "Nosso elenco é muito bom e temos várias opções, mas acho prudente segurar um pouco mais a escalação oficial. Assim penso um pouco mais", despistou o treinador eu não terá dois titulares da defesa - Gustavo, com três cartões amarelos, e Serginho, expulso na derrota de 2 a 1 para o Fluminense. Por outro lado, o meia Marcinho acabou vetado pelo departamento médico com uma lesão muscular na coxa direita. Na defesa é certa a entrada de Thiago, sempre muito elogiado pelo técnico. Para formar o trio defensivo ao lado de Dininho, quem deve ter uma chance é Ramalho, volante de origem mas com experiências anteriores na defesa. Paulinho também treinou na defesa . No meio campo, o mais provável é a manutenção de Luis Carlos Capixaba, embora Anaílson e Matheus tenham treinado e também sejam opções. Com estas dúvidas, o São Caetano encerrou seus preparativos visando o próximo jogo no Campeonato Brasileiro. Os jogadores farão apenas um recreativo nesta sexta-feira cedo, porque à tarde a delegação já segue para Caxias do Sul. As chances do Azulão atingir seu objetivo são enormes. Com 71 pontos, o São Caetano pode até antecipar sua vaga caso vença o Juventude e o Coritiba não vença o Fortaleza, domingo, no Ceará. Caso contrário, a decisão será mesmo no confronto direto com o I nternacional, na última rodada, no ABC.