São Caetano: Marco Aurélio 3 meses fora Além de perder a vaga na terceira fase da Copa Sul-Americana, o São Caetano também não contará mais nesta temporada com o volante Marco Aurélio. No empate por 1 a 1 com o Santos, quarta-feira na Vila Belmiro, ele sofreu uma luxação no ombro direito, devendo passar por uma cirurgia corretiva no começo da próxima semana e só voltar ao futebol daqui a três meses. O diagnóstico foi dado pelo médico Paulo Forti no começo da tarde, confirmando sua previsão inicial logo após o jogo, quando o jogador deixou o gramado na maca. Desde a chegada do técnico Tite ao clube, Marco Aurélio vinha sendo aproveitado apenas como reserva, ao contrário do que acontecia nos tempos do técnico Mário Sérgio, quando o volante era titular, além de atuar até como zagueiro. A eliminação da Sul-Americana deixou o clima triste na apresentação dos jogadores, que reclamaram bastante da arbitragem de Silvia Regina na Vila Belmiro. Todas as energias, agora, serão canalizadas para o Campeonato Brasileiro. O próximo jogo será diante da Ponte Preta, sábado, no ABC. O time deverá ser definido no treino marcado para esta sexta-feira pela manhã, o único antes do jogo. Entre os titulares não há problemas de contusão ou de suspensão. Nos últimos jogos, as mudanças têm acontecido nas laterais, sendo que contra o Santos jogaram Fábio Santos e Capixaba.