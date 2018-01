São Caetano: Mixirica continua na reserva O técnico do São Caetano, Estevam Soares não economizou elogios ao atacante Márcio Mixirica, autor do gol da vitória sobre o Fluminense-RJ, por 1 a 0, sábado, em Volta Redonda, pela 12.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas o atacante que garantiu o bicho na última rodada continuará sendo apenas opção no banco de reservas contra o Paraná Clube, quarta-feira, no Estádio Anacleto Campanella. É que o artilheiro Dimba, com cinco gols, cumpriu suspensão automática e voltará a comandar o ataque. O novo talismã do Azulão estava cotado para começar a partida como titular, no entanto, Estevam Soares resolveu colocar o meia Lúcio Flávio em seu lugar. Mixirica entrou no lugar de Fábio Pinto para a sorte lhe abrir as portas. "O Márcio foi fundamental na nossa vitória. Ele entrou com muita vontade e marcou um gol importantíssimo", comemorou o técnico. Com relação ao time, outra vez, há muito mistério. Este é um procedimento que Estevam Soares vem usando na tentativa de dificultar os adersários. Mas jogando em casa, é possível que o time tenha uma postura mais ofensiva, mesmo porque deve encontrar um adversário precavido na defesa e interessado em buscar os contra-ataques. O jogo contra o Paraná começará mais cedo, às 19h30, atendendo pedido das emissora de televisão que transmite a competição. Com a vitória sobre os cariocas, o Azulão subiu da décima para sétima colocação no Brasileirão com 20 pontos ganhos.