São Caetano muda a defesa no Paraná Depois de empatar em casa com o Fluminense, na última sexta-feira, o São Caetano espera surpreender o Paraná nesta quinta, em Curitiba, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time deve sofrer duas mudanças na defesa, com as entradas de Alessandro e Gustavo. O lateral Alessandro cumpriu suspensão imposta pelo STJD e agora voltará na vaga de Ricardo Lopes, que foi expulso no último jogo. Já o zagueiro Gustavo, que cumpriu automática por ter recebido três cartões amarelos, deve entrar na vaga de Thiago, ainda não totalmente recuperado de uma lesão sentida na partida com o Fluminense - ele foi substituído no intervalo com dores na coxa direita. O técnico Jair Picerni não deve mexer na estrutura tática da equipe, mantendo o esquema 3-4-3 utilizado nos últimos três jogos. Dessa forma, o São Caetano conseguiu dois empates, com Inter e Fluminense, e uma vitória fora de casa, diante da Ponte Preta.