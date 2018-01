São Caetano muda ataque em Americana O São Caetano vai apostar nas novas contratações para o ataque para tentar conquistar a terceira vitória consecutiva no Campeonato Paulista e ter um melhor rendimento no setor ofensivo. Com Luís Cláudio no time titular e Alessandro, ex-Corinthians, no banco de reservas, o time do ABC enfrenta o Rio Branco neste sábado, às 17 horas, no estádio "Décio Vitta", em Americana. Após o mal começo na competição, o São Caetano se recuperou com as vitórias sobre Marília (2 a 0) e Palmeiras (1 a 0) nas últimas rodadas e está na sexta colocação, com nove pontos. O Rio Branco, invicto em casa, é o oitavo colocado, com sete pontos ganhos. Para a empreitada de conseguir a terceira vitória consecutiva jogando em casa, o técnico Luís Carlos Cruz recebeu uma má notícia na última quinta-feira. Ele não poderá contar com os zagueiros Clayton e Paulão, lesionados, para o restante da competição. No meio-campo, Felipe, suspenso, será substituído por Dino e Lê deixa o time para a entrada de Chicão. No São Caetano, o jovem zagueiro Reinaldo Thuram, de apenas 18 anos, mostrou estar com moral junto ao técnico e forma dupla com Thiago. A novidade será o ataque, formado por Luís Cláudio e Edu Salles. Anaílson será mantido no time, mas no meio de campo.