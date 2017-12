São Caetano muda o ataque em Curitiba No São Caetano, o técnico Cuca trocou os treinos pelas conversas com os jogadores. Assim, ele definiu apenas duas mudanças na equipe que enfrenta o Atlético-PR, domingo, em Curitiba. Como Edílson e Dimba estão suspensos, o novo ataque terá Jean e Somália. "Nosso time está focado", garantiu Cuca, antes do embarque da delegação para Curitiba. Nas demais posições, o técnico revelou que serão mantidos os mesmos jogadores que venceram o Corinthians, por 1 a 0, quarta-feira, no ABC. Com 47 pontos, o São Caetano terminou a 39ª rodada do Campeonato Brasileiro em 17º lugar e ainda corre risco de rebaixamento.