São Caetano muda para voltar a vencer Na tentativa de acabar de vez com a seqüências de empates no Campeonato Paulista, o técnico Tite decidiu fazer algumas mudanças no São Caetano para o jogo contra o Marília, domingo à tarde, no ABC. A principal delas será a entrada do lateral-esquerdo Triguinho no lugar de Zé Carlos. Para acabar com o jejum de vitórias, o treinador também ganhou dois importantes reforços: os volantes Mineiro e Fábio Santos. O primeiro conseguiu uma liberação da Justiça do Trabalho para continuar atuando no São Caetano. Já o segundo volta de suspensão, no lugar de Marcelo Mattos, que cumpre suspensão também por ter recebido dois amarelos. Outra novidade pode ser a entrada do zagueiro Gustavo no decorrer da partida. Ele se recuperou de uma lesão muscular, mas ainda não tem condições de disputar um jogo inteiro. Assim, Thiago será mantido entre os titulares. O São Caetano ocupa a sexta colocação do grupo 2 do Paulistão, com sete pontos.